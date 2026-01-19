Dallo sport allo stile | Milano anticipa la magia olimpica

Milano si prepara ad accogliere l’atmosfera delle Olimpiadi, unendo sport e stile in un contesto urbano raffinato. La città si distingue per l’equilibrio tra eleganza e dinamismo, riflettendo lo spirito delle grandi manifestazioni internazionali. Con iniziative e eventi dedicati, Milano anticipa la magia olimpica, creando un ponte tra tradizione sportiva e moda, simbolo del suo carattere distintivo e della sua vocazione internazionale.

. Armani porta lo spirito olimpico nel cuore di Milano. Milano Cortina 2026 smette di restare un'idea lontana e diventa una storia viva, concreta, pulsante. Nel pieno centro di Milano, tra le luci della città e l'energia della Fashion Week, EA7 Emporio Armani ha acceso una serata che ha unito sport, moda e cultura contemporanea in un racconto potente e coinvolgente. In via Manzoni, lo store del brand si è trasformato in un avamposto invernale urbano, capace di evocare neve, velocità e futuro anche nel cuore di gennaio. Un evento-manifesto che racconta il cammino verso i Giochi.

Siamo orgogliosi di supportare MINI Mountain Mash 2026 come sponsor ufficiale. Dal 22 al 25 gennaio a Madonna di Campiglio, sport, stile e montagna si incontrano in uno degli eventi invernali più iconici della stagione. Ci vediamo sulla neve. # - facebook.com facebook

