Dallinga alla terza gara di fila tutta in panchina | un’eventuale cessione solo a fine mese Dalla Grecia convinti | il terzino vuole partire Thijs e Lyko scontenti Sulemana verso Cagliari

Sulemana attende il via libera per Cagliari: e il Bologna sonda Prati, in uscita dai sardi, con il Torino in pole. La Fiorentina è pronta a trattare sia Fazzini (22) che Sohm (24), nell’ambito dell’affare Fabbian. La sensazione però è che il Bologna intenda prima provare a percorrere strade proprie, come fatto per Helland e l’ultima pista porta in Austria, più precisamente a Salisburgo: il profilo che piace è Maurits Kjaergaard (22 anni, mancino) giocatore che per caratteristiche (non per ruolo ovviamente) assomiglia a Helland, primo colpo battuto in gennaio dai rossoblù, acquistato per 7 milioni dal Brann, avversario affrontato in Europa League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

