Dalle favelas di Rio de Janeiro a maestro alla scuola di San Vittore | ha raccontato la sua storia al Rotary

Durante l’ultima conviviale del Rotary Club Cesena, il presidente Ombretta Sternini ha ospitato una testimonianza significativa, portando i soci a riflettere su un percorso di vita partito dalle favelas di Rio de Janeiro per arrivare a diventare maestro presso la scuola di San Vittore. Un racconto che ha evidenziato la forza del cambiamento e della determinazione, condividendo un’esperienza che attraversa confini e culture.

Ogni anno il brasiliano Valdo Bonfim accompagna alcuni giovani a visitare le favelas brasiliane. E' stato anche testimoni di pace alle Nazioni Unite Una testimonianza vibrante che ha coinvolto anche emotivamente i soci del Rotary Club Cesena, presieduto per l'annata in corso dal Ombretta Sternini, ha portato nell'ultima conviviale gli echi di un mondo lontano solo geograficamente, il Brasile. Valdo Bonfim, 53 anni, originario di Belo Horizonte, in Italia da oltre 30 anni, oggi maestro elementare a San Vittore, una doppia laurea acquisita all'università per stranieri di Perugia dopo drammatiche esperienza di bambino di strada a Rio de Janeiro, intervistato dalla giornalista Elide Giordani ha illustrato il suo progetto annuale di accompagnamento di alcuni ragazzi nelle favelas brasiliane.

