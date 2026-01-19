Dalle bollette agli elettrodomestici | tutti i bonus del 2026

Nel 2026 sono disponibili numerosi bonus e agevolazioni che riguardano vari settori, dalla casa all’istruzione, dall’energia alle spese quotidiane. Questi strumenti offrono supporto per ristrutturazioni, acquisto di elettrodomestici, libri, servizi psicologici e bollette di luce e gas. Di seguito, una panoramica aggiornata delle principali agevolazioni attive quest’anno, tra conferme e novità.

Sono diverse le agevolazioni prevista dal governo per quest'anno. Dagli elettrodomestici ai lavori di ristrutturazione, fino alle bollette e gli asili: ecco i requisiti e come ottenerli Dalla casa, con gli sconti per elettrodomestici e ristrutturazioni, fino ai libri, lo psicologo e le bollette di luce e gas, sono diversi i bonus attivi nel 2026, tra agevolazioni confermate e "new entry". Vediamo nel dettaglio quali sono i sussidi decisi dal governo per l'anno in corso e in che modo richiederli. Si parte con le agevolazioni legate ai consumi energetici. Per i nuclei composti da 1-2 componenti, il beneficio per il 2026 è di 146 euro; per le famiglie con 3-4 componenti è di 186,15 euro; per le famiglie composte da più di 4 membri, il bonus è di 204,40 euro.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Bonus, quali restano (e quali no) nel 2026. Dalle bollette ai mobili, elettrodomestici, nuovi nati, psicologo, sport e asili nido

Con l’approvazione della legge di Bilancio 2026, vengono definiti i bonus ancora disponibili e quelli che saranno esclusi. Le modifiche interessano diversi ambiti, tra cui bollette, mobili, elettrodomestici, supporto ai nuovi nati, servizi di psicologia, sport e asili nido. Questa panoramica aiuta a comprendere le agevolazioni che resteranno attive nel prossimo anno e quelle che, invece, non saranno più fruibili.

Nel 2026, il panorama dei bonus e incentivi in Italia si amplia con nuove opportunità di sostegno, oltre a conferme già esistenti. Questi incentivi coprono diversi ambiti, come energia, gas, mobili e libri scolastici, e sono destinati a famiglie e cittadini in base all'Isee. Scopri quali benefici sono disponibili quest’anno e come possono aiutare a gestire le spese quotidiane in modo più sostenibile e mirato.

