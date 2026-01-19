Dalla Regione aiuti economici alle aziende zootecniche del Lazio
La Regione Lazio ha aperto un bando di aiuti economici rivolto alle aziende zootecniche locali. Le imprese agricole possono presentare domanda per ottenere contributi destinati all’acquisto di riproduttori, con l’obiettivo di migliorare la qualità genetica degli allevamenti e preservare la biodiversità delle razze autoctone. Questa misura sostiene lo sviluppo sostenibile del settore e la tutela del patrimonio genetico regionale.
Da oggi le aziende agricole zootecniche del Lazio potranno presentare domanda per accedere agli aiuti regionali destinati all’acquisto di riproduttori, con l’obiettivo di migliorare la qualità genetica degli allevamenti e tutelare la biodiversità delle razze autoctone. Le richieste di contributo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Dalla Regione oltre 5 milioni di euro alle aziende agricole per i danni del maltempo
Castiglion Fiorentino, incontro con le aziende zootecniche
Il 17 novembre a Castiglion Fiorentino si è tenuto un incontro tra l’Amministrazione comunale, le aziende zootecniche e i referenti ASL per affrontare le problematiche legate alla proliferazione di mosche nella zona di Brolio, dopo aver ascoltato anche i residenti e i titolari delle strutture ricettive.
Stellantis e indotto, riunito un Tavolo in Regione - L'assessore Cupparo ha presieduto un incontro al quale hanno partecipato sindacati, associazioni datoriali, consiglieri e il presidente della Provincia di Mater ... ivl24.it
Regione, aiuti alle aziende zootecniche per l'acquisto di riproduttori e per miglioramenti razze autoctone - facebook.com facebook
Ponte incompiuto deturpa il paesaggio a Siculiana, sindaco chiede aiuto alla Regione. Zambito: "Demolire ha un costo, serve fondo regionale per abbattere tutti gli ecomostri" #ANSA x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.