Dalla Regione 3 milioni alle aziende suinicole del Piemonte

La Regione Piemonte ha stanziato 3 milioni di euro a sostegno delle aziende suinicole locali. La misura, annunciata dall'assessore all'Agricoltura Paolo Bongioanni, mira a rafforzare il settore suinicolo, riconosciuto come uno dei comparti di eccellenza dell'agroalimentare piemontese. Questo intervento intende favorire lo sviluppo e la sostenibilità delle aziende, contribuendo alla vitalità dell'economia regionale nel settore agricolo.

Tre milioni di euro per gli allevamenti suinicoli del Piemonte.La somma è stata stanziata dall'assessore regionale all'Agricoltura Paolo Bongioanni con l'obiettivo di "sostenere le aziende del comparto suinicolo piemontese, un settore d'eccellenza dell'agroalimentare made in Piemonte, forte di.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Dalla Regione 3 milioni alle aziende suinicole del PiemonteLa Regione Piemonte ha stanziato 3 milioni di euro per sostenere le aziende suinicole locali.

Commercio: dalla Regione 12 milioni alle micro, piccole e medie imprese del PiemonteLa Regione Piemonte ha stanziato 12 milioni di euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese del settore commerciale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Polizia locale, da Regione altri 1,8 milioni per il bando 2026; Teleriscaldamento a Vicenza, Magis Calore si aggiudica 6 milioni di euro dalla Regione Veneto per interventi in città e a Verona; Regione, dal ministero 1,3 milioni per campus della filiera tecnologica in Sicilia; Regione, 3 milioni per le coste toscane.

Regione, 3 milioni per le coste toscane. Barontini: "Con i Comuni per tutelare il litorale" - La Giunta regionale ha approvato ieri la delibera che stabilisce criteri e modalità per erogazione del contributo regionale per interventi di manutenzione ... gonews.it