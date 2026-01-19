Dalla Regione 3 milioni alle aziende suinicole del Piemonte
La Regione Piemonte ha stanziato 3 milioni di euro a sostegno delle aziende suinicole locali. La misura, annunciata dall'assessore all'Agricoltura Paolo Bongioanni, mira a rafforzare il settore suinicolo, riconosciuto come uno dei comparti di eccellenza dell'agroalimentare piemontese. Questo intervento intende favorire lo sviluppo e la sostenibilità delle aziende, contribuendo alla vitalità dell'economia regionale nel settore agricolo.
Tre milioni di euro per gli allevamenti suinicoli del Piemonte.La somma è stata stanziata dall'assessore regionale all'Agricoltura Paolo Bongioanni con l'obiettivo di "sostenere le aziende del comparto suinicolo piemontese, un settore d'eccellenza dell'agroalimentare made in Piemonte, forte di.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Dalla Regione 3 milioni alle aziende suinicole del PiemonteLa Regione Piemonte ha stanziato 3 milioni di euro per sostenere le aziende suinicole locali.
Commercio: dalla Regione 12 milioni alle micro, piccole e medie imprese del PiemonteLa Regione Piemonte ha stanziato 12 milioni di euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese del settore commerciale.
Polizia locale, da Regione altri 1,8 milioni per il bando 2026; Teleriscaldamento a Vicenza, Magis Calore si aggiudica 6 milioni di euro dalla Regione Veneto per interventi in città e a Verona; Regione, dal ministero 1,3 milioni per campus della filiera tecnologica in Sicilia; Regione, 3 milioni per le coste toscane.
Regione, 3 milioni per le coste toscane. Barontini: "Con i Comuni per tutelare il litorale" - La Giunta regionale ha approvato ieri la delibera che stabilisce criteri e modalità per erogazione del contributo regionale per interventi di manutenzione ... gonews.it
"Con i 9 milioni di Regione e Adsp si faranno ispezioni e monitoraggi ma per gli interventi di messa in sicurezza, in via prudenziale, servirà una cifra di partenza di almeno di 700 milioni di euro" spiega Ferrante - facebook.com facebook
La Regione Basilicata ha investito 2,4 milioni di euro per l’acquisto di un sistema di chirurgia robotica di ultima generazione destinato all’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.