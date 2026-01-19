Dalla Pi-La di Udine alla Thu-La con l'Arsenal, le opzioni offensive per Chivu sono varie e competitive. Con il quarto assist di Pio Esposito a Lautaro contro l'Udinese e la presenza di Thuram e Bonny, la squadra dispone di diverse soluzioni per affrontare le sfide di questa stagione. Valuta la coppia più efficace e scopri quale combinazione può fare la differenza in campo.

In ogni caso Lautaro è contento. Quando si gira a sinistra vede il lato rapido e veloce della "ThuLa", l’amico Marcus, quello con cui ha vinto lo scudetto e grazie a cui è diventato capocannoniere; a destra, invece, c’è Pio, il ventenne che gli ha già regalato quattro assist. La "PiLa" è carica da inizio stagione. Si può dire che dovunque si giri il capitano è soddisfatto (qui il nostro podcast su Inter-Arsenal). A Udine la "nuova" coppia ha sfoggiato quasi tutto il suo repertorio. Sul gol di Lautaro, Pio è fondamentale per tre motivi. Sul primo bisogna guardare i movimenti senza palla: "scannerizza" due volte la situazione guardandosi intorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla Pi-La di Udine alla Thu-La con l'Arsenal, quante soluzioni per Chivu. Vota la coppia migliore

Inter-Arsenal, probabili formazioni: Thu-La dal 1?, Chivu cambia in difesa

L’Inter si prepara alla sfida contro l’Arsenal, con alcune novità nelle probabili formazioni. In difesa, Chivu potrebbe apportare cambiamenti, mentre Thu-La potrebbe partire dal primo minuto. Dopo la vittoria a Udine, i nerazzurri cercano continuità in un match importante. La sfida mette in evidenza le scelte tattiche e gli aggiornamenti sulla formazione, aspetti fondamentali per comprendere l’andamento della partita.

Inter-Liverpool, Chivu con la Thu-La: probabili formazioni e orari tv

L'atteso incontro tra Inter e Liverpool, in programma il 8 dicembre 2025, promette emozioni e sfide intense. Le probabili formazioni e gli orari delle trasmissioni televisive sono al centro dell'attenzione dei tifosi, pronti a vivere un match ricco di suspense e passione tra due grandi club europei.

