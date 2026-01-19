D' Alfonso Pd sul Conservatorio | Il concerto ' stonato' del centrodestra colto da ' febbre elettorale'

Il deputato Pd Luciano D’Alfonso ha commentato la recente conferenza sul Conservatorio Luisa d’Annunzio, definendola un “concerto stonato” influenzato dalla “febbre elettorale”. La discussione si è svolta a pochi giorni dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha sospeso le decisioni precedenti, lasciando incerte le future prospettive dell’istituto. La vicenda evidenzia tensioni politiche e questioni di gestione legate al conservatorio.

Conservatorio “D’Annunzio”: luci accese e palco pronto, ma il protagonista non è stato invitato. La Giunta di Pescara stecca sul metodo e sul rispetto istituzionale. lucianodalfonso.it/2026/01/18/la-… x.com

D'Alfonso (Pd), sul Conservatorio lunga nota stonata per il centrodestra #ANSA - facebook.com facebook

