D' Alfonso Pd sul Conservatorio | Il concerto ' stonato' del centrodestra colto da ' febbre elettorale'
Il deputato Pd Luciano D’Alfonso ha commentato la recente conferenza sul Conservatorio Luisa d’Annunzio, definendola un “concerto stonato” influenzato dalla “febbre elettorale”. La discussione si è svolta a pochi giorni dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha sospeso le decisioni precedenti, lasciando incerte le future prospettive dell’istituto. La vicenda evidenzia tensioni politiche e questioni di gestione legate al conservatorio.
Un concerto “stonato” frutto di “febbre elettorale”. Si potrebbe sintetizzare così il commento del deputato Pd Luciano D’Alfonso alla conferenza sul Conservatorio Luisa d’Annunzio convocata dalla giunta Masci a pochi giorni dalla sentenza del consiglio si Stato che l’ha “congelata” rimandando al.🔗 Leggi su Ilpescara.it
