dal telefono al citofono ogni giorno 12 truffe nella bergamasca

Ogni giorno, in Bergamasca, si verificano circa 12 truffe, principalmente ai danni di persone anziane e sole. Nel 2025 si stimano oltre 4.500 episodi, con un incremento del 52,6% rispetto al 2019. Il fenomeno coinvolge spesso malviventi che agiscono come pendolari, approfittando della vulnerabilità delle vittime. È importante conoscere i rischi e adottare misure di tutela per prevenire questi episodi.

IL FENOMENO. Nel 2025 oltre 4.500 episodi: dato su del 52,6% rispetto al 2019. L’identikit della vittima: anziana e sola in casa mentre il malvivente è «pendolare». Sul giornale in edicola lunedì 19 gennaio la rassegna con le varie casistiche e i consigli per evitare i raggiri. Partono solitamente del telefono per «tastare» il terreno e capire se possono poi andare a colpire di persona, passando al citofono della vittima designata. Solitamente un anziano, ma non solo. Sono i truffatori che operano – on e offline – anche a Bergamo e provincia. Un fenomeno preoccupante e che, a guardare i dati, non dà segni di diminuzione: l’ultimo dato parla infatti di una media di 12 episodi denunciati ogni giorno a Bergamo e provincia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

