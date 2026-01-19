Dal Montefeltro alla Groenlandia Caffè Pascucci conquista il mondo

Caffè Pascucci, dal Montefeltro alla Groenlandia, si afferma come uno dei marchi italiani più riconosciuti nel settore del caffè. Con oltre 700 punti vendita in tutto il mondo, tra cui circa 500 in Corea del Sud, l’azienda continua a espandersi mantenendo alta la qualità e l’autenticità del suo prodotto. Un esempio di successo del made in Italy nel settore del coffee shop.

PIÙ DI 700 Coffee Shop nel mondo (circa 500 in Corea del Sud che ne fanno uno dei marchi del made in Italy più noti) con quasi 5.500 addetti. Più bandiere dei colossi come Lavazza, Segafredo, Illy. La torrefazione Pascucci si trova nel cuore del Montefeltro, a Montecerignone (Pesaro), borgo famoso per la fortezza progettata da quel genio di Francesco di Giorgio Martini e il buon ritiro di Umberto Eco, grazie al prestigioso intellettuale che amava giocare a briscola e tressette al bar, lassù è arrivato il mondo. Dietro c’è la famiglia Pascucci. Bontà del prodotto, bellezza, innovazione e un pizzico di fortuna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

