Dal caccia Gcap al Piano Mattei | cosa cambia dopo il viaggio di Meloni in Giappone

Il viaggio di Giorgia Meloni in Giappone ha segnato un passo importante nelle relazioni tra Italia e Giappone. Durante il vertice a Tokyo con Takaichi Sanae, sono stati rafforzati i legami strategici attraverso un nuovo accordo che coinvolge vari settori economici e politici. Questa visita rappresenta un punto di svolta nel percorso di cooperazione tra i due paesi, con implicazioni che si estendono dalla difesa all’energia, fino alle politiche di sicurezza.

Lo scorso 16 gennaio 2026, il primo ministro nipponico Takaichi Sanae e la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni hanno tenuto un vertice a Tokyo in cui hanno ulteriormente stretto il partenariato strategico tra Italia e Giappone con la sigla di un nuovo accordo che abbraccia numerosi settori fondamentali dell'economia ma non solo. L'accordo si pone nel quadro della visita in Asia della Presidente Meloni per cercare di stringere ulteriormente le relazioni con quei Paesi del globo. Le due leader, le prime donne a guidare i governi dei rispettivi Paesi, hanno riaffermato lo storico legame di amicizia e collaborazione esistente tra Giappone e Italia, uniti da principi condivisi, interessi comuni e un fermo impegno a proteggere l'ordine internazionale basato sullo stato di diritto e a promuovere la pace, la prosperità e la stabilità in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

