Dakota Fanning protagonista di una nuova serie Apple TV | cosa sappiamo

Dakota Fanning sarà protagonista di una nuova serie originale di Apple TV, un thriller internazionale ancora senza titolo. Dopo il successo di All Her Fault, l’attrice torna nel mondo delle serie TV, offrendo ai telespettatori una narrazione coinvolgente e ricca di suspense. La produzione, ancora in fase di sviluppo, promette di distinguersi per la qualità e l’attenzione ai dettagli, confermando la capacità di Fanning di interpretare ruoli complessi e di grande impatto.

Dakota Fanning si prepara a tornare sul "piccolo" schermo con una nuova serie TV firmata Apple TV: l'apprezzata attrice, vista di recente nella serie di successo All Her Fault (disponibile su Sky e NOW ), è al centro di un nuovo thriller che la vedrà protagonista di un intrigo internazionale ancora senza titolo. In arrivo su Apple TV una nuova serie thriller con Dakota Fanning. Un nuovo progetto Apple TV dalle menti creative dietro Homeland arriverà sulla piattaforma con Dakota Fanning nei panni di un'agente sotto copertura del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Dopo il successo di All Her Fault, l'attrice tornerà con un nuovo ruolo da protagonista e con quello di produttrice esecutiva insieme alla sorella Elle Fanning.

Dakota Fanning ha raccontato che, vedendo un film in cui moriva, Elle ha avuto un vero attacco di panico.Poi Dakota ha visto The Neon Demon e… ha quasi vomitato. Chiamasi legame fraterno, ma versione Fanning:si amano, si supportano e si traumatizz facebook

Dakota Fanning sarà protagonista di un nuovo progetto Apple TV. L'attrice interpreta un'agente sotto copertura del Tesoro coinvolta in una missione complessa. #appletv #dakota fanning #serietv x.com

