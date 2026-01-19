Dagli inizi a Parigi fino a diventare un’icona internazionale, Valentino Garavani ha attraversato oltre sessant’anni di evoluzione nel mondo della moda. La sua creatività e il suo stile hanno lasciato un'impronta indelebile nel settore dell’alta couture. Nato a Voghera nel 1932, Valentino ha rappresentato un punto di riferimento per il Made in Italy, contribuendo a definire il mito del Rosso Valentino.

AGI - La moda italiana è in lutto. Si è spento all’età di 93 anni nella sua residenza romana, Valentino Garavani stilista e couturier che nato a Voghera l’11 maggio del 1932 ha segnato con la sua creatività e il suo stile l’alta moda del Novecento. L’Imperatore della moda come da subito venne battezzato per la capacità di portare avanti nel mondo un’idea di bellezza ben caratterizzata si era formato a Parigi, alla Chambre Syndicale de la Couture, e dopo aver lavorato in Francia tornò in Italia per lanciare nel 1960 il suo marchio, assieme a Giancarlo Giammetti, compagno d'affetto e d'affari. Da allora la storia di una carriera e di successi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dagli esordi a Parigi al mito del Rosso Valentino: un viaggio attraverso sessant’anni di creatività

