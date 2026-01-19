Da Indianapolis al territorio toscano
Da Indianapolis al territorio toscano, la storia di Lilly affonda le sue radici nel 1876, quando il colonnello Eli Lilly, chimico e veterano della guerra civile americana, fondò l’azienda con l’obiettivo di contribuire al benessere delle persone. Nel corso degli anni, Lilly ha mantenuto questa missione, sviluppando innovazioni nel settore farmaceutico e portando avanti un impegno costante per la salute globale.
LA STORIA di Lilly viene da lontano. Fondata nel 1876 dal colonnello Eli Lilly, chimico farmaceutico e veterano della guerra civile americana, la società farmaceutica, punta da sempre a migliorare la vita delle persone. Lilly oggi è specializzata nello sviluppo di farmaci innovativi, in particolare nei settori dell'oncologia, endocrinologia, cardiometabolico, neuroscienze e immunologia. Nel 2023 Lilly ha investito nel mondo oltre 9 miliardi di dollari in ricerca, pari al 27% del pro¬prio fatturato che ammonta a 34 miliardi di dol¬lari. Ad oggi Lilly è una delle aziende farmaceu¬tiche con la più alta capitalizzazione di mercato.
