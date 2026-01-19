Da dove vengo?

Le nuove puntate di Generazione esplorano le esperienze di persone che cercano di entrare in contatto con i donatori di gameti. Attraverso testimonianze e riflessioni, il podcast affronta il tema del

Le nuove puntate del podcast Generazione raccontano delle persone che provano a contattare i donatori di gameti che li hanno fatti nascere, e del dibattito intorno al “diritto alle origini”. Oggi, lunedì 19 gennaio, sono uscite due nuove puntate di Generazione, il podcast del Post su come sta cambiando una cosa antichissima come fare figli e fare figlie. Per due motivi principali – l’aumento dell’infertilità e l’evoluzione delle famiglie – per diventare genitori si fa e si farà sempre più ricorso alle tecniche di fecondazione assistita, quelle che permettono di riprodursi a chi non può o non riesce a farlo in maniera spontanea. 🔗 Leggi su Ilpost.it

