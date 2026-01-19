Da alleati a separati in casa | Groenlandia e dazi l’Europa valuta il divorzio dagli Usa

Le recenti tensioni tra Europa e Stati Uniti, accentuate dal possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, stanno influenzando profondamente i rapporti tra le due sponde dell’Atlantico. La Groenlandia e le questioni commerciali, come i dazi, sono al centro di un dibattito che potrebbe portare a un ripensamento delle alleanze storiche. Un’analisi delle dinamiche attuali rivela come si stiano delineando nuove sfide e possibili evoluzioni nei rapporti transatlantici.

È ormai evidente che il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha portato le relazioni transatlantiche tra Stati Uniti ed Europa al livello più basso, con ogni probabilità, dall'immediato secondo dopoguerra a oggi. L'ultima goccia è arrivata con le minacce del presidente statunitense Donald Trump con l'imposizione dazi punitivi contro chiunque ostacoli i suoi piani per acquisire la Groenlandia, territorio sovrano danese. Su Truth il presidente Usa ha scritto che dal primo febbraio saranno imposti dazi del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia.

