Cuesta | Io come Max Allegri del Milan? Per il bene e per il male io sono io

Dopo il pareggio contro il Napoli, Carlos Cuesta ha risposto a un paragone con Max Allegri del Milan, affermando: “Per il bene e per il male io sono io”. La sua dichiarazione riflette la volontà di mantenere l’identità e le proprie scelte, indipendentemente dai confronti esterni. Cuesta si conferma così come figura autonoma, concentrata sulla propria visione e sul percorso del Parma.

