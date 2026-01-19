Cuesta | Io come Max Allegri del Milan? Per il bene e per il male io sono io
Dopo il pareggio contro il Napoli, Carlos Cuesta ha risposto a un paragone con Max Allegri del Milan, affermando: “Per il bene e per il male io sono io”. La sua dichiarazione riflette la volontà di mantenere l’identità e le proprie scelte, indipendentemente dai confronti esterni. Cuesta si conferma così come figura autonoma, concentrata sulla propria visione e sul percorso del Parma.
L’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, dopo il pareggio contro il Napoli di Antonio Conte, è stato paragonato da alcuni giornalisti all'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. In conferenza stampa post partita, il giovane allenatore degli emiliani ha voluto rispondere senza problemi. Ecco, di seguito, le sue parole: LEGGI ANCHE: Milan, Füllkrug fa sorridere Allegri. I guai di Camarda, l’idea per rinforzare la difesa >>> "Sono l’anti-calcio? Io provo a fare il massimo e il meglio possibile, il calcio che dobbiamo fare nei momenti in cui dobbiamo farlo. Non ho risposta, mi concentro a fare il mio lavoro al meglio possibile e mi sento fortunato a farlo con persone così al mio fianco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Renato Zero: «Io e Loredana Bertè ci eravamo detti troppo, e male. Sono stato io a lasciarla andare: a volte bisogna abbandonare l’angelo custode e camminare da soli»
Leggi anche: Il Teatro per le famiglie, al Ferrari di Camposampiero va in scena "Tocut. Io sono io"
Parma, Cuesta: "Io erede di Allegri Nel bene e nel male sono me stesso, provo sempre a fare il massimo" #MilanPress - facebook.com facebook
Parma, #Cuesta: "Io erede di #Allegri Nel bene e nel male sono me stesso, provo sempre a fare il massimo" #MilanPress x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.