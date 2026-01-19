Il confronto tra Crosetto e la linea Macron sulla questione dei contro dazi Ue verso gli Stati Uniti evidenzia le diverse strategie di risposta alle minacce di Trump. Crosetto critica l'approccio come il peggiore possibile, sottolineando come una gara di penalizzazioni tra alleati possa causare conseguenze disastrose per l’economia europea e le relazioni internazionali.

"I contro dazi Ue verso gli Usa? E' il modo peggiore per rispondere. Innescare una gara a chi fa più male all'altro, tra alleati, non può che portare a disastri". A dirlo, commentando su X un post del senatore leghista Claudio Borghi, è il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto. E' la prima volta, nelle ultime settimane, che Crosetto accontenta la Lega, bocciando l'iniziativa europea. Il partito di Matteo Salvini è contrarissimo a qualunque forma di conflitto con Donald Trump. Nelle scorse ore il presidente americano ha minacciato un nuovo pacchetto di dazi contro Danimarca, Norvegia, Francia, Paesi bassi, Germania e Regno unito, e cioè i paesi europei (ad eccezione di quest'ultimo) che hanno inviato contingenti militari in Groenlandia dopo le minacce arrivate dalla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Crosetto contro la linea Macron: "I contro dazi Ue sono la peggiore risposta alle minacce di Trump"

