Cristiano Ronaldo vince la causa contro la Juventus | respinto il ricorso sui 9,8 milioni degli stipendi Covid

Il tribunale di Torino ha respinto il ricorso della Juventus riguardo ai 9,8 milioni di euro di stipendi Covid dovuti a Cristiano Ronaldo. La decisione conferma che il calciatore portoghese manterrà l’importo richiesto, rafforzando la posizione di Ronaldo nella controversia legale con il suo ex club. La vicenda si inserisce nel contesto delle questioni finanziarie e contrattuali tra il calciatore e la Juventus.

Il tribunale di Torino dà ragione al calciatore portoghese: terrà i 9,8 milioni di euro chiesti nel ricorso dalla Juventus, suo ex club Cristiano Ronaldo ottiene una nuova vittoria in tribunale nella lunga disputa legale con la Juventus. Il giudice del lavoro di Torino, Gian Luca Robaldo, ha respinto il ricorso presentato dal club bianconero contro la precedente sentenza arbitrale sul caso degli stipendi non corrisposti durante il periodo del Covid. La decisione chiude definitivamente la vicenda: la Juventus non potrà recuperare i 9,8 milioni di euro già versati all’ex attaccante portoghese, cifra stabilita dal lodo arbitrale emesso nell’aprile 2024. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cristiano Ronaldo vince la causa contro la Juventus: respinto il ricorso sui 9,8 milioni degli stipendi Covid Cristiano Ronaldo vince la causa contro la Juventus: i bianconeri dovranno pagargli quasi 10 milioni

Il Tribunale del Lavoro di Torino ha stabilito che la Juventus dovrà pagare a Cristiano Ronaldo circa 10 milioni di euro, confermando il risultato del lodo arbitrale del 2024. Il ricorso del club è stato respinto, sancendo così la conclusione di una controversia riguardante il pagamento dovuto all’ex calciatore. La decisione rappresenta un importante precedente nel rapporto tra il giocatore e la società bianconera. Cristiano Ronaldo batte la Juve in tribunale: respinto l’appello del club bianconero sui 9,8 milioni di stipendio

Cristiano Ronaldo ha visto respinto l'appello della Juventus riguardo ai 9,8 milioni di stipendio. La decisione conferma la precedente sentenza a favore del calciatore, sottolineando la sua posizione in questa controversia legale. Questa vicenda si aggiunge alle numerose questioni che hanno coinvolto il giocatore nel corso della carriera, evidenziando l'importanza delle questioni contrattuali nel mondo del calcio professionistico.

