Cristiano Ronaldo vince contro la Juventus | non dovrà restituire i 9,7 milioni di euro del suo stipendio

Cristiano Ronaldo ha ottenuto la conferma che non dovrà restituire i 9,7 milioni di euro dello stipendio percepito dalla Juventus. La decisione arriva in un momento difficile per il club, che si trova ad affrontare sia una sconfitta sportiva che una battuta d’arresto legale. Questa vicenda evidenzia le complessità delle questioni contrattuali nel mondo del calcio professionistico.

Il tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso della Juventus, che chiedeva la restituzione di 9,8 milioni di euro di stipendi versati a Cristiano Ronaldo. La decisione conferma che il calciatore non è tenuto a restituire tali somme al club. Questa sentenza mette fine a una disputa legale tra le parti, chiarendo gli accordi economici relativi alla collaborazione tra Ronaldo e la Juventus.

