Cristiano Ronaldo salvato dal giudice del lavoro ecco perché non dovrà restituire 9,8 milioni alla Juve

Cristiano Ronaldo è stato prosciolto dal giudice del lavoro dall'obbligo di restituire circa 9,8 milioni di euro alla Juventus. La decisione si basa su elementi legali emersi nel corso della controversia iniziata nel 2020, confermando la validità di alcuni aspetti del suo accordo contrattuale con il club. Questa sentenza mette fine a una delle questioni finanziarie tra il calciatore e la società, evidenziando l’importanza di un'analisi accurata delle clausole contrattuali.

Cristiano Ronaldo non dovrà rifondere i quasi 10 milioni di euro che la Juve gli chiedeva indietro in una disputa che si trascina dal 2020. Il giudice del lavoro di Torino ha dato infatti ragione al calciatore portoghese nella querelle che riguarda gli stipendi versati durante la fase più acuta della pandemia, quando le competizioni calcistiche furono bloccate. La Juventus chiedeva l’annullamento del lodo arbitrale con il quale Gianroberto Villa, Roberto Sacchi e Leandro Cantamessa avevano sentenziato che la società dovesse pagare CR7 al lordo, e non al netto, le mensilità di stipendio non ricevute a causa della “manovra stipendi”.🔗 Leggi su Open.online

Cristiano Ronaldo vince contro la Juventus: non dovrà restituire i 9,7 milioni di euro del suo stipendio

Cristiano Ronaldo ha ottenuto la conferma che non dovrà restituire i 9,7 milioni di euro dello stipendio percepito dalla Juventus. La decisione arriva in un momento difficile per il club, che si trova ad affrontare sia una sconfitta sportiva che una battuta d’arresto legale. Questa vicenda evidenzia le complessità delle questioni contrattuali nel mondo del calcio professionistico.

Caso Ronaldo, si conclude la vicenda in tribunale: non dovrà restituire i 9.7 milioni alla Juventus del periodo Covid. Cos’è successo

Si conclude la vicenda legale tra Cristiano Ronaldo e la Juventus, riguardante un presunto importo di 9,7 milioni legato al periodo Covid. Dopo un lungo procedimento, è stato stabilito che l’attaccante portoghese non è tenuto a restituire la somma richiesta dal club. Questa decisione mette fine a una delle questioni economiche che avevano coinvolto il calciatore e il club negli ultimi anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Cristiano Ronaldo batte la Juve in tribunale: respinto l’appello del club bianconero sui 9,8 milioni di stipendio - Il tribunale respinge il ricorso bianconero: CR7 si porta a casa circa 11 milioni con gli interessi per la famosa 'carta Ronaldo' ... ilfattoquotidiano.it