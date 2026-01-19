Cristiano Ronaldo batte la Juve in tribunale | respinto l’appello del club bianconero sui 9,8 milioni di stipendio

Cristiano Ronaldo ha visto respinto l’appello della Juventus riguardo ai 9,8 milioni di stipendio. La decisione conferma la precedente sentenza a favore del calciatore, sottolineando la sua posizione in questa controversia legale. Questa vicenda si aggiunge alle numerose questioni che hanno coinvolto il giocatore nel corso della carriera, evidenziando l’importanza delle questioni contrattuali nel mondo del calcio professionistico.

Cristiano Ronaldo ha vinto. Non è una novità, visto il talento e l’ossessione del portoghese. Ma questa volta il successo arriva – o meglio si ripete – nell’aula di un tribunale. Il giudice Gian Luca Robaldo del tribunale del lavoro di Torino ha infatti emesso una sentenza che respinge l’appello presentato dalla società Juventus per il caso riguardante il lodo stipendi risalente ai tempi del Covid. E così, i 9,8 milioni – che con gli interessi diventano circa 11 – decisi dall’arbitrato del 2024 rimarranno nelle pingui casse del campione di Madeira. La Juventus dovrà provvedere anche al pagamento delle spese processuali, ma il processo e la sentenza non avranno impatto diretto nei bilanci presenti e futuri del club bianconero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il tribunale del lavoro di Torino ha respinto il ricorso della Juventus, che chiedeva la restituzione di 9,8 milioni di euro di stipendi versati a Cristiano Ronaldo. La decisione conferma che il calciatore non è tenuto a restituire tali somme al club. Questa sentenza mette fine a una disputa legale tra le parti, chiarendo gli accordi economici relativi alla collaborazione tra Ronaldo e la Juventus.

Cristiano Ronaldo ha ottenuto un risarcimento di circa 10 milioni di euro dopo la sua causa contro la Juventus, rigettata la richiesta di annullamento del club. L’attaccante portoghese, che ha militato con successo in bianconero dal 2018 al 2021, aveva intrapreso una battaglia legale per questioni contrattuali, conclusasi con questa sentenza favorevole.

