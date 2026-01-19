Crescono i prezzi a Messina | aumento dell’1% con rincari su alimentari ristorazione e trasporti

A dicembre 2025, i prezzi al consumo a Messina sono aumentati dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un incremento dello 0,2% rispetto al mese precedente. Secondo i dati dell’ufficio Statistica comunale, i rincari interessano principalmente alimentari, ristorazione e trasporti, riflettendo una leggera crescita dei costi di vita nella città.

A dicembre 2025 i prezzi al consumo a Messina segnano un incremento tendenziale dell’1% e una variazione congiunturale dello 0,2%, secondo i dati raccolti dall’ufficio Statistica del Comune.Nel corso della riunione della commissione comunale di controllo prezzi, presieduta dall’assessore ai.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

