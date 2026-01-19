Cresce l’imbarazzo dentro la FIFA per il Premio per la Pace 2025 a Trump dopo le minacce alla Groenlandia

La decisione della FIFA di assegnare il Premio per la Pace 2025 a Donald Trump suscita critiche e tensioni tra i vertici dell’organizzazione. Nonostante le controversie legate alle minacce alla Groenlandia, la FIFA mantiene la sua posizione, mentre all’interno crescono le preoccupazioni e l’imbarazzo in vista dei Mondiali 2026. La vicenda evidenzia le difficoltà di conciliare riconoscimenti internazionali e questioni geopolitiche.

La FIFA difende l'assegnazione del Premio per la Pace a Donald Trump nonostante le polemiche legate a minacce e azioni militari in Groenlandia: dietro la posizione ufficiale, però, cresce l'imbarazzo interno ai vertici dell'organizzazione alla vigilia dei Mondiali 2026. Trump ha collegato le minacce alla Groenlandia al suo mancato Nobel per la Pace. In un messaggio rivolto al primo ministro della Norvegia, Trump ha attribuito le minacce alla Groenlandia al suo mancato riconoscimento con il Nobel per la Pace. Minacce Usa alla Groenlandia: Trump mette in imbarazzo Ue, Nato e Italia. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia hanno attirato l'attenzione internazionale, sollevando questioni di diplomazia e alleanze.

