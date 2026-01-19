Crans-Montana vola la raccolta fondi del liceo Virgilio di Milano per i quattro ragazzi feriti | donati quasi 140mila euro

La raccolta fondi avviata dagli studenti del liceo Virgilio di Milano per i quattro ragazzi feriti nell’incendio di Crans-Montana ha raggiunto quasi 140 mila euro, superando le aspettative. Un gesto di solidarietà che testimonia il senso di comunità e il sostegno nei confronti delle persone coinvolte. L’iniziativa si inserisce in un contesto di vicinanza e solidarietà, evidenziando l’importanza di momenti di sostegno collettivo in situazioni di emergenza.

Ha superato anche le più rosee aspettative la raccolta fondi avviata dai compagni di classe di alcuni feriti dell’ incendio di Crans-Montana, in Svizzera. Tra gli oltre 160 feriti della strage di Capodanno ci sono anche quattro studenti di terza superiore del Liceo Virgilio di Milano ( Francesca, Sofia, Kean e Leonardo ), tutti attualmente ricoverati all’ospedale Niguarda. Nei giorni scorsi, un gruppo di genitori ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe. Raccolti quasi 140mila euro in pochi giorni. Obiettivo iniziale: raccogliere 80mila euro. Ma il target è stato centrato ben prima del previsto, al punto da spingere gli organizzatori ad alzare l’asticella a quota 140mila euro.🔗 Leggi su Open.online

