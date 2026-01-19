crans montana verso la scarcerazione dei moretti

A Crans-Montana, si avvicina la decisione sulla scarcerazione dei coniugi Moretti. La procura ha richiesto una cauzione di 200.000 franchi a testa, misura necessaria per consentire il rilascio. La vicenda si sviluppa nel contesto delle indagini in corso, mentre le parti interessate attendono una decisione ufficiale.

Duecentomila franchi a testa: è la cauzione chiesta dalla procura per far tornare in libertà i coniugi Moretti. La cifra è già stata versata da un amico della coppia di ristoratori corsi, che ha chiesto di restare anonimo. Lunedì i giudici del tribunale delle misure coercitive di Sion dovrebbero pronunciarsi sulla questione. Jacques Moretti al momento resta in carcere. Per la moglie, Jessica, resta l'obbligo di firma e il divieto di espatrio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Crans-Montana, chiesti 400mila franchi per la scarcerazione dei Moretti

La procura di Crans-Montana ha richiesto una cauzione di 400.000 franchi per la scarcerazione dei coniugi Moretti, suddivisa in due pagamenti da 200.000 franchi ciascuno. La decisione segue le indagini in corso, che coinvolgono i coniugi in relazione a questioni giudiziarie ancora da definire. La misura, se concessa, consentirà loro di tornare in libertà mentre si prosegue con l’iter legale.

Crans-Montana, il mea culpa della vice sindaca: «Chiediamo scusa per i controlli mancati». Jacques Moretti punta alla scarcerazione, Jessica ai domiciliari per i figli

Nicole Bonvin Clivaz, vice sindaca di Crans-Montana, ha riconosciuto le mancanze nei controlli e ha chiesto scusa pubblicamente. La vicenda ha suscitato discussioni sulla gestione amministrativa, con alcuni esponenti che propongono soluzioni alternative come la scarcerazione di Jacques Moretti o i domiciliari per Jessica, per motivi familiari. La vicenda evidenzia le responsabilità e le sfide della governance locale.

