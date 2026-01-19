crans montana la svizzera insulta gli italiani e del debbio sbrocca

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, la copertura mediatica in Svizzera ha suscitato diverse reazioni, anche tra gli italiani. La narrazione adottata dalla RSI ha sollevato discussioni e critiche, evidenziando come i media possano influenzare la percezione di eventi così drammatici. Questa situazione mette in luce le tensioni tra Italia e Svizzera e il modo in cui le notizie vengono interpretate e diffuse a livello internazionale.

Gli italiani odiano la Svizzera. Al tg di RSI, la televisione di stato elvetica, danno una lettura decisamente particolare della tragedia di Crans-Montana, con 40 vittime innocenti e tutte giovani e giovanissime, e il cascame mediatico di questi giorni. Pare che oltrenconfine non comprendano appieno l’indignazione e il dolore, la rabbia e i sospetti che quella strage ha portato con sé. Ma ci pensa Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e rovescio su Rete 4, a rispondere per le rime alla collega mezzobusto che ha parlato in settimana di «attacchi accesi e sguaiati». Il tiggì svizzero ha tirato in ballo lo stesso Del Debbio, citando il suo 4 di Sera come esempio di cattivo giornalismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Strage di Crans-Montana, le tv svizzere attaccano i media italiani | La risposta di Paolo Del Debbio

Recentemente, le televisioni svizzere hanno dedicato attenzione alla cosiddetta

Svizzera, strage a Crans Montana: indagati per omicidio colposo gestori del locale. Salgono a 14 i feriti italiani

A Crans-Montana, Svizzera, proseguono le indagini sull’incendio al locale Constellation durante il Capodanno 2026. I gestori sono indagati per omicidio colposo, mentre il numero di feriti italiani sale a 14. Restano ancora sei dispersi. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e le responsabilità legate all’incidente, che ha coinvolto numerosi cittadini italiani in una notte tragica.

Dopo le critiche per Crans Montana, la Svizzera cancella gli eventi previsti durante le Olimpiadi - Il responsabile di "Presenza Svizzera", l'ente che promuove l'immagine del paese all'estero, ammette: "Le decisioni diverse se i giochi si fossero tenuti in un altro Paese" ... rainews.it