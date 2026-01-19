Crans-Montana la Svizzera insulta gli italiani e Del Debbio sbrocca
In seguito alla tragedia di Crans-Montana, la copertura mediatica in Svizzera ha suscitato diverse reazioni, anche tra gli italiani. La narrazione adottata dalla RSI ha sollevato discussioni e critiche, evidenziando come i media possano influenzare la percezione di eventi così drammatici. Questa situazione mette in luce le tensioni tra Italia e Svizzera e il modo in cui le notizie vengono interpretate e diffuse a livello internazionale.
Gli italiani odiano la Svizzera. Al tg di RSI, la televisione di stato elvetica, danno una lettura decisamente particolare della tragedia di Crans-Montana, con 40 vittime innocenti e tutte giovani e giovanissime, e il cascame mediatico di questi giorni. Pare che oltrenconfine non comprendano appieno l’indignazione e il dolore, la rabbia e i sospetti che quella strage ha portato con sé. Ma ci pensa Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e rovescio su Rete 4, a rispondere per le rime alla collega mezzobusto che ha parlato in settimana di «attacchi accesi e sguaiati». Il tiggì svizzero ha tirato in ballo lo stesso Del Debbio, citando il suo 4 di Sera come esempio di cattivo giornalismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Svizzera, strage a Crans Montana: indagati per omicidio colposo gestori del locale. Salgono a 14 i feriti italiani
A Crans-Montana, Svizzera, proseguono le indagini sull’incendio al locale Constellation durante il Capodanno 2026. I gestori sono indagati per omicidio colposo, mentre il numero di feriti italiani sale a 14. Restano ancora sei dispersi. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e le responsabilità legate all’incidente, che ha coinvolto numerosi cittadini italiani in una notte tragica.
Dopo le critiche per Crans Montana, la Svizzera cancella gli eventi previsti durante le Olimpiadi - Il responsabile di "Presenza Svizzera", l'ente che promuove l'immagine del paese all'estero, ammette: "Le decisioni diverse se i giochi si fossero tenuti in un altro Paese" ... rainews.it
Non esisterebbe nessun video di Jessica Moretti che scappa con la cassa in mano la notte di Capodanno mentre decine di ragazzi morivano nel suo locale a Crans-Montana Per la prima volta dalla notte della tragedia hanno deciso di parlare gli avvocati che - facebook.com facebook
Sigilli al 'Piper', storico locale di Roma, dopo la strage di Crans-Montana: riscontrate anomalie all'impianto e rischi per l'evacuazione. I controlli della Questura vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia in Svizzera #ANSA x.com
