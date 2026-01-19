Crans-Montana, in Svizzera, annulla gran parte degli eventi previsti alle Olimpiadi di Milano-Cortina, in risposta alle recenti condizioni climatiche. La scelta riflette la volontà di garantire sicurezza e sostenibilità durante l’evento olimpico. Questa decisione si inserisce nel quadro di un’attenta gestione degli appuntamenti, in cui il rispetto delle condizioni ambientali assume un ruolo centrale. Un esempio di come le variabili climatiche possano influenzare l’organizzazione di grandi eventi internazionali.

Quando la neve si ferma: la Svizzera, Crans-Montana e il silenzio scelto a Milano-Cortina, la decisione. Dopo Crans-Montana, la Svizzera ha deciso di non portare festa a Milano-Cortina. Non cori alpini, non serate celebrative, non eventi vetrina. Una scelta che, più che una cancellazione, somiglia a una ritrazione del passo, come quando in montagna si intuisce che il terreno non è stabile e conviene fermarsi. E così, mentre Milano-Cortina continua a costruire il suo racconto olimpico fatto di luci, hospitality e storytelling internazionale, la Svizzera sceglie un’altra narrazione: l’assenza consapevole. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Crans-Montana, la Svizzera annulla gran parte degli eventi alle Olimpiadi

Crans-Montana, la Svizzera cancella eventi legati alle Olimpiadi: "Contesto inadatto"La Svizzera ha deciso di cancellare alcuni eventi promozionali legati alle Olimpiadi di Milano Cortina, citando un contesto inappropriato.

La Svizzera pronta a ospitare le Olimpiadi del 2038: tra le sedi anche Crans-MontanaLa Svizzera si prepara a ospitare le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2038, con Crans-Montana tra le sedi candidate.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Dopo Crans-Montana la Svizzera annulla eventi promozionali per Milano-Cortina - Annullati due eventi che avrebbero dovuto essere ospitati da Casa Svizzera a Milano e un galà a inviti sulle Alpi. tg24.sky.it