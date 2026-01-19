Crans-Montana la nuova accusa | venduto alcol a minori di 16 anni Ha rallentato la loro fuga

A Crans-Montana emergono nuove accuse contro Jacques e Jessica Moretti, sospettati di aver somministrato alcol a minori di 16 anni. L’accusa riguarda il rilascio di sostanze nocive che avrebbero rallentato la fuga di alcuni giovani, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sul comportamento dei coinvolti. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela dei minori e sulle responsabilità di chi gestisce attività di questo tipo.

Una nuova accusa potrebbe travolgere Jacques e Jessica Moretti: quella di avere somministrato sostanze nocive - cioè alcolici - a minori di 16 anni, in quantità tali da alterarne le capacità e rendendoli meno reattivi nella fuga una volta scoppiato il rogo de Le Constellation. Sono gli avvocati di alcune vittime a chiedere che ai titolari del locale, teatro della strage di Capodanno, venga contestato il nuovo reato, che potrebbe anche rendere più concreta l’ipotesi del dolo eventuale a carico della coppia. A suggerirlo - come emerge dagli atti dell’inchiesta -, sono per esempio gli avvocati dei familiari di Sofia Prosperi: «Le Constellation avrebbe venduto bevande alcoliche in quantità sufficienti a compromettere le capacità di minori, in particolare di giovani di età inferiore ai 16 anni, ciò configura il reato previsto dall’articolo 136 del codice penale: somministrazione di sostanze nocive ai minori - scrive alla Procura di Sion l’avvocato Mattia Tonella - se la reazione dei giovani alla prima vista delle fiamme fosse stata rallentata per l’effetto dell’alcol, tale circostanza dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del dolo». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Una giovane vittima di soli 16 anni è stata coinvolta in un episodio di fuga e caos a Crans Montana. Una donna presente nella sala di attesa dell'ospedale di Sion ha descritto un’atmosfera di tensione, con odore di bruciato e scene che preferirebbe non aver visto. Questo episodio ha scosso la comunità locale, evidenziando la gravità degli eventi e l’impatto sulla popolazione.

A Salerno, un esercizio pubblico è stato oggetto di denuncia dopo che il titolare è stato sorpreso a somministrare alcolici a minori di 16 anni. La Polizia di Stato ha avviato le indagini e il titolare rischia la chiusura del locale. L'episodio evidenzia l'importanza del rispetto delle normative sulla vendita di alcolici e la tutela dei minori.

