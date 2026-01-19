Crans-Montana la catena di solidarietà | donazioni di capelli per creare parrucche da destinare agli ustionati

Crans-Montana ha avviato una catena di solidarietà attraverso donazioni di capelli, finalizzate alla realizzazione di parrucche per ustionati. L’iniziativa, nata in Svizzera, si è diffusa anche in Italia, coinvolgendo parrucchieri che offrono servizi gratuiti a chi decide di contribuire donando le proprie ciocche. Un gesto semplice che sostiene chi affronta le conseguenze di gravi ustioni, promuovendo solidarietà e sensibilità nella comunità.

L'iniziativa è partita da alcuni saloni di parrucchieri svizzeri, per poi estendersi, come in una vera e propria catena di solidarietà, a realtà italiane, che hanno voluto aderire al progetto regalando servizi come taglio e piega a chiunque desiderasse donare i propri capelli. Proprio come Erika Schiapparelli, del negozio Beauty Corner di Occhieppo Inferiore, in provincia di Biella, che, imbattendosi per caso nell'iniziativa promossa da una collega francese sui social, non ha esitato a prendere parte al progetto. «L'ho contattata, le ho chiesto se potevo collaborare anche io. Lei mi ha detto assolutamente sì, e di mandare a lei le ciocche che mi avrebbero donato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

