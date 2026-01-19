Crans-Montana Jacques Moretti non era il gestore del locale | Adesso rischia la moglie Jessica

La vicenda giudiziaria relativa alla strage di Capodanno a Crans-Montana si approfondisce con nuovi elementi che potrebbero modificare le responsabilità. In particolare, emerge che Jacques Moretti non era il gestore del locale, come inizialmente ipotizzato. Ora si attende una possibile implicazione della moglie Jessica, aggiungendo un ulteriore tassello a un procedimento che potrebbe avere ripercussioni significative.

La vicenda giudiziaria legata alla strage di Capodanno a Crans-Montana si arricchisce di nuovi e determinanti dettagli che potrebbero spostare l’asse delle responsabilità penali. Al centro dell’inchiesta condotta dalla procura del Cantone Vallese vi è il rogo del locale Le Constellation, un evento drammatico che ha causato la morte di quaranta persone. Le recenti verifiche effettuate presso i registri di commercio hanno rivelato un cambiamento strutturale nell’assetto societario dei locali gestiti dai coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric. Sebbene nell’immaginario collettivo e nella gestione quotidiana entrambi apparissero come i volti del club, i documenti ufficiali mostrano una realtà diversa che potrebbe avere ripercussioni enormi sulla tenuta dell’accusa e sulle strategie difensive dei due indagati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

