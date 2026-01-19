I coniugi Moretti hanno ammesso di fronte ai pm svizzeri le carenze di sicurezza riscontrate a Crans-Montana, confermando quanto già emerso nelle indagini. Le nuove carte depositate rivelano una realtà diversa da quella pubblica, caratterizzata da un’immagine di lusso e prestigio che ora si scontra con le criticità emerse durante le verifiche. Un quadro che mette in discussione la narrazione ufficiale della coppia, evidenziando le discrepanze tra apparenza e realtà.

Nelle nuove carte depositate dagli inquirenti svizzeri, la storia che Jacques e Jessica Moretti descrivono di sé appare lontanissima da quella vetrina patinata che per anni hanno mostrato a Crans-Montana, fatta di champagne, locali esclusivi come il Constellation, auto di lusso e una vita sociale che aveva trasformato la località in una vetrina internazionale. I coniugi tracciano invece un quadro diametralmente opposto, riportando le loro origini alla fame, alla povertà e a una ricerca continua di stabilità. Jacques racconta di avere lasciato la scuola a 14 anni, quando si ritrovò senza casa, e di avere sofferto la fame. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Crans Montana, i coniugi Moretti ai pm: «Le carenze di sicurezza? Sì, è tutto vero»

Strage Crans-Montana, coniugi Moretti davanti ai pm: c’è un arresto

I coniugi Moretti si sono presentati questa mattina davanti ai pubblici ministeri di Crans-Montana, in seguito alla recente strage avvenuta nella località svizzera. L'episodio ha suscitato grande attenzione, e nelle ultime ore è stato effettuato un arresto. La scena si è svolta in un contesto di tensione e attesa, con le persone presenti che seguivano con attenzione gli sviluppi dell’indagine.

Crans-Montana, le bugie ai pm di Jessica Moretti sulla strage e ammissione sulle "misure di sicurezza carenti"

Jessica Moretti avrebbe fornito false testimonianze ai pm riguardo alla strage di Crans-Montana, negando alcune circostanze e sostenendo di aver tentato la fuga. Tuttavia, emergono anche sue ammissioni sulle carenze nelle misure di sicurezza del locale, evidenziando le gravi lacune che hanno contribuito all’evento. Questa vicenda solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza e sulla credibilità delle dichiarazioni fornite dagli interessati.

