Crans-Montana gli avvocati dei Moretti | Non hanno responsabilità penali

Gli avvocati dei Moretti a Crans-Montana hanno dichiarato che i loro clienti non sono responsabili penalmente. In un contesto giudiziario complesso e mediatico, questa posizione si inserisce in un procedimento che ha attirato molta attenzione. Mentre le indagini proseguono, è importante affidarsi a fonti ufficiali per comprendere i risvolti di una delle vicende più discusse degli ultimi anni.

Nel pieno di una delle vicende giudiziarie più drammatiche e discusse degli ultimi anni, il racconto pubblico corre veloce, spesso più rapido delle indagini. Ricostruzioni parziali, immagini rilanciate senza contesto, frammenti di testimonianze che diventano narrazione collettiva prima ancora di essere vagliati in un’aula di tribunale. In questo clima, la distanza tra percezione e fatti rischia di allargarsi ogni giorno di più. È proprio su questa frattura che si inserisce la strategia difensiva dei Moretti, decisi a smontare, punto dopo punto, un impianto accusatorio che appare già sedimentato nell’opinione pubblica, ma che secondo i loro legali presenta ancora numerose zone d’ombra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crans-Montana, gli avvocati dei Moretti: “Non hanno responsabilità penali” I legali dei Moretti al contrattacco "Non hanno responsabilità penali"

Gli avvocati dei Moretti ribadiscono l’assenza di responsabilità penali per i loro assistiti. In un’analisi dettagliata, smontano punto per punto le accuse avanzate contro Jacques e Jessica, concentrandosi sulla vicenda giudiziaria in Svizzera, a Crans-Montana. La loro difesa mira a chiarire la posizione dei clienti, sottolineando l’assenza di elementi che possano confermare responsabilità penali nel procedimento in corso. “Non è scappata con la cassa”. Crans Montana, gli avvocati dei Moretti parlano per la prima volta

Gli avvocati dei Moretti intervengono per chiarire le circostanze della vicenda di Capodanno a Crans-Montana, smentendo le ipotesi circolate sui media. In una dichiarazione ufficiale, precisano che «non è scappata con la cassa» e forniscono una versione dei fatti diversa da quella diffusa nei giorni successivi alla tragedia. Questa presa di posizione rappresenta un passo importante nella ricostruzione della vicenda e nella tutela dell’immagine della famiglia coinvolta. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Crans-Montana, gli avvocati dei Moretti: "Jessica non è scappata, è corsa a chiamare i pompieri" - I legali contestano le ricostruzioni che parlano di una fuga della proprietaria del locale distrutto dalle fiamme la notte di Capodanno. today.it

Crans-Montana, arrestato Jacques Moretti dopo l’interrogatorio

Negli ultimi giorni, dopo la strage di Crans-Montana, i controlli nelle discoteche italiane si sono intensificati: sono state trovate sale da ballo troppo piene e norme di sicurezza non rispettate, che hanno portato a diverse chiusure temporanee x.com

"Dormo male, vedo costantemente i volti dei morti" Louise, unica cameriera uscita illesa dal rogo di Crans-Montana, smentisce alcuni punti della titolare: i costumi furono decisi da lei e avrebbe filmato l’arrivo delle bottiglie ai tavoli. - facebook.com facebook

