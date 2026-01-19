Crans Montana farmaci da Genova a Milano con una Maserati speciale

Da Genova a Milano, un viaggio in Maserati speciale accompagna la consegna di farmaci urgenti per i giovani feriti nell'incendio di Capodanno a Crans Montana. Un percorso di solidarietà volto a garantire il supporto sanitario necessario, dimostrando l'importanza della collaborazione tra città e istituzioni per affrontare situazioni di emergenza.

Viaggio della speranza in Maserati, per portare i farmaci necessari per curare ragazze e ragazzi rimasti feriti nell'incendio di Capodanno a Crans Montana. Come spiegano i colleghi di MilanoToday, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Milano si sono attivati per fare la spola tra Genova e.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti indagati anche nel 2020: «Comprarono una Maserati con i fondi Covid»

Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, sono stati coinvolti in due indagini della polizia vallese, anche nel 2020. Le indagini riguardano l’acquisto di una Maserati con fondi Covid, evidenziando un precedente che alimenta l’attenzione sulla loro situazione. La vicenda si intreccia con l’incendio di Capodanno che ha causato la morte di 40 persone, suscitando un’ampia attenzione pubblica e giudiziaria.

Crans-Montana, indagini del 2020 sui coniugi Moretti: prestito Covid da 75.500 franchi svizzeri usato per comprare una Maserati

Nel 2020, i coniugi Moretti di Crans-Montana sono stati coinvolti in indagini riguardanti un prestito Covid di 75.500 franchi svizzeri, successivamente utilizzato per l'acquisto di una Maserati. I gestori del bar Le Constellation avevano già attirato l’attenzione delle autorità vallesane per presunte irregolarità legate ai prestiti e alle condizioni di lavoro.

