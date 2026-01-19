crans montana dopo la tragedia solo le ferite invisibili di un trauma collettivo

Dopo la tragedia di Crans Montana, le ferite più profonde rimangono invisibili. È importante riconoscere che il percorso di guarigione non consiste nell’eliminare la paura, ma nel integrarla in una narrazione che favorisca il recupero e il senso di normalità. Solo attraverso un approccio consapevole e rispettoso delle emozioni si può favorire il benessere psicologico collettivo e individuale, anche in situazioni di trauma condiviso.

La tragedia di Crans Montana, che ha provocato 40 morti e oltre 100 feriti, non ha coinvolto solo un gruppo di giovani e le loro famiglie, ma ha lasciato un segno profondo, indelebile, scuotendo una convinzione tacita che permea il mondo adulto: la percezione che la vita segua, almeno in parte, percorsi prevedibili. Eventi di tale portata superano i confini geografici e temporali, trasformandosi in un trauma collettivo. Quando un evento improvviso e drammatico si abbatte su un contesto di normalità e festa, a venire meno non è solo il senso di sicurezza, ma anche la percezione stessa della continuità dell’equilibrio della vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

