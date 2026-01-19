crans montana chiesti 400mila franchi per la scarcerazione dei moretti

La procura di Crans-Montana ha richiesto una cauzione di 400.000 franchi per la scarcerazione dei coniugi Moretti, suddivisa in due pagamenti da 200.000 franchi ciascuno. La decisione segue le indagini in corso, che coinvolgono i coniugi in relazione a questioni giudiziarie ancora da definire. La misura, se concessa, consentirà loro di tornare in libertà mentre si prosegue con l’iter legale.

Duecentomila franchi a testa: è la cauzione chiesta dalla procura per far tornare in libertà i coniugi Moretti. La cifra è già stata versata da un amico della coppia di ristoratori corsi, che ha chiesto di restare anonimo. Lunedì i giudici del tribunale delle misure coercitive di Sion dovrebbero pronunciarsi sulla questione. Jacques Moretti al momento resta in carcere. Per la moglie, Jessica, resta l'obbligo di firma e il divieto di espatrio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

