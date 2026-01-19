Costacurta | La Juve ha problemi solo davanti
Durante la trasmissione di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha analizzato la situazione della Juventus, sottolineando che il principale problema della squadra riguarda l’attacco. Secondo l’ex calciatore, i difetti sono limitati alla fase offensiva, mentre il resto della rosa sembra in linea con le aspettative. Un’osservazione diretta e senza filtri, che invita a riflettere sulle aree di miglioramento del club bianconero.
Analisi diretta e senza filtri negli studi di Sky Sport. Alessandro Costacurta individua un solo vero nodo nella Juventus: l’attacco. “ Secondo me la Juve manca solo davanti ”. Per Costacurta il lavoro dell’allenatore è stato svolto, soprattutto nella gestione territoriale della partita. “ Un allenatore che riesce a tenere la squadra nell’ultimo terzo di campo ha fatto il suo lavoro ”. Il limite, però, arriva quando serve trasformare il dominio in gol. “È mancata la qualità dell’attacco, o meglio certe caratteristiche per quel modo di giocare e di attaccare”. Nel quadro tracciato dall’ex difensore, un’eccezione c’è. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
