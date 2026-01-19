Durante la trasmissione di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha analizzato la situazione della Juventus, sottolineando che il principale problema della squadra riguarda l’attacco. Secondo l’ex calciatore, i difetti sono limitati alla fase offensiva, mentre il resto della rosa sembra in linea con le aspettative. Un’osservazione diretta e senza filtri, che invita a riflettere sulle aree di miglioramento del club bianconero.

Analisi diretta e senza filtri negli studi di Sky Sport. Alessandro Costacurta individua un solo vero nodo nella Juventus: l’attacco. “ Secondo me la Juve manca solo davanti ”. Per Costacurta il lavoro dell’allenatore è stato svolto, soprattutto nella gestione territoriale della partita. “ Un allenatore che riesce a tenere la squadra nell’ultimo terzo di campo ha fatto il suo lavoro ”. Il limite, però, arriva quando serve trasformare il dominio in gol. “È mancata la qualità dell’attacco, o meglio certe caratteristiche per quel modo di giocare e di attaccare”. Nel quadro tracciato dall’ex difensore, un’eccezione c’è. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Costacurta: “La Juve ha problemi solo davanti”

Leggi anche: Costacurta sicuro: «La Juve ha la fiducia per pensare di poter raggiungere chi sta davanti. Openda? Dei tre è l’attaccante più adatto a questa squadra, vi spiego perchè»

Greggio non ha dubbi: «La Juve paga gli errori passati: Yildiz non può tirarci fuori dai problemi da solo»

Nell’attuale fase della Juventus, si evidenziano criticità legate alla qualità complessiva della rosa e alle scelte passate della dirigenza. Greggio sottolinea come Yildiz, pur rappresentando un talento, non possa risolvere da solo le difficoltà del team, evidenziando l’importanza di un lavoro collettivo e di una gestione più attenta per il futuro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

“C'è un solo problema, Spalletti ha fatto il suo”, “Tudor diceva il contrario”: Sky sui limiti Juve - L’analisi e le opinioni sulla squadra bianconera dopo il tonfo di Cagliari che ha ridimensionato sogni e ambizioni ... tuttosport.com