Cos' è il giunto ferroviario che ha causato l' incidente tra treni in Spagna con morti e feriti

Il giunto ferroviario è un componente che collega due tratti di binario, garantendo continuità e sicurezza nella circolazione dei treni. Nel recente incidente in Spagna, si sospetta che la rottura di questo elemento abbia causato il deragliamento, con conseguenti vittime e feriti. La corretta manutenzione e verifica dei giunti sono fondamentali per prevenire eventi simili e assicurare la sicurezza dei servizi ferroviari.

Ci sarebbe un giunto ferroviario saltato alla base del gravissimo incidente tra treni avvenuto domenica sera in Spagna, in cui sono morte almeno 40 persone. Gli investigatori hanno infatti trovato un giunto rotto sui binari sul luogo del disastro ad Adamuz, in Andalusia. Al momento si tratta ancora di una ipotesi che dovrà essere verificata da autorità ed esperti. I giunti sono dispositivi usati per compensare le variazioni di lunghezza delle rotaie dovute all’escursione termica. Incidente ferroviario in Spagna, trovato un giunto rotto Il ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente, ha definito “estremamente strano” il deragliamento di due treni ad alta velocità ad Adamuz, nella provincia di Cordoba, che ha causato almeno 40 morti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

