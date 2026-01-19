Cos' è il Geran-5 il missile low-cost impiegato per la prima volta dai russi in Ucraina

Il Geran-5 è un missile low-cost utilizzato per la prima volta dalle forze russe in Ucraina. Sviluppato come parte della strategia di bombardamenti economici, rappresenta un'arma meno costosa rispetto ai sistemi tradizionali. La sua introduzione indica un approccio volto a aumentare la capacità di attacco mantenendo contenuti i costi, con implicazioni sul fronte militare e strategico nel conflitto.

Mosca ha impiegato per la prima volta una delle armi che sembrano essere appositamente sviluppate per portare avanti la sua strategia di bombardamento a basso costo dell'Ucraina. Si tratta del missile da crocieradrone a lungo raggio Geran-5, una piattaforma low-cost che rappresenta un ulteriore passo nell’evoluzione della guerra aerea che la Federazione Russa conduce, senza esclusione di colpi, nello scenario ucraino. A renderlo noto è stata l'intelligence militare ucraina, il GUR, che ha diffuso le immagini di un esemplare precipitato durante uno dei raid sferrati all'inizio della scorsa settimana, offrendo agli analisti internazionale la possibilità di dare un primo sguardo concreto alla cellula della nuova arma che si aggiunge agli sciami di droni kamikaze che infestano quasi quotidianamente i cieli di molti settori dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

