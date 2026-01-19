Cosa sono i mezzi pubblici e come funzionano un progetto rivolto alle primarie per spigare la sicurezza stradale

I mezzi pubblici sono veicoli utilizzati per il trasporto collettivo di passeggeri, come autobus, tram e metropolitane. Questo progetto, rivolto alle scuole primarie di Milano, mira a spiegare ai bambini come funzionano e l’importanza della sicurezza stradale. Attraverso attività educative, si vuole favorire una maggiore consapevolezza e un uso corretto dei mezzi pubblici, contribuendo alla sicurezza di tutti.

Un’iniziativa pensata per avvicinare i bambini al tema della sicurezza stradale e al corretto utilizzo dei mezzi pubblici prende forma a Milano con Sicuramente, proposta educativa lanciata da Atm. Si tratta di un’attività didattica strutturata come un gioco, pensata per essere adottata all’interno delle scuole primarie, con l’obiettivo di rendere familiari fin da subito le regole della strada e il funzionamento del trasporto pubblico. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Educazione stradale, un progetto rivolto alle scuole d’infanzia

Il Comune di Terre del Reno ha avviato la fase teorica del progetto di educazione stradale destinato alle scuole d'infanzia. Questo percorso, già consolidato e diffuso in tutte le frazioni, mira a sensibilizzare i bambini sui comportamenti corretti e la sicurezza sulla strada, contribuendo alla formazione di una cultura della mobilità responsabile fin dalla giovane età.

