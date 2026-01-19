cosa si sa dello scontro tra due treni in spagna

Lo scorso 18 gennaio, alle 19:39, vicino a Adamuz, in provincia di Cordova, Spagna, si è verificato uno scontro tra due treni ad alta velocità. L’incidente ha coinvolto due convogli operanti sulla rete ferroviaria locale. Le autorità stanno raccogliendo informazioni per comprendere le cause dell’accaduto e valutare eventuali conseguenze sulla circolazione e sulla sicurezza dei passeggeri.

Alle 19.39 di domenica 18 gennaio, all'altezza di Adamuz, vicino a Cordova, in Spagna, due treni ad alta velocità si sono scontrati. I morti sono almeno 39, 170 sono i feriti lievi, 24 quelli gravi, cinque di loro in condizioni critiche. I fatti. Secondo le prime ricostruzioni, a causare la strage sarebbe stato il deragliamento del treno Iryo 6189, partito da Malaga alle 18:40 in direzione Madrid-Puerta de Atocha, agli scambi di ingresso del binario 1 della stazione di Adamuz. Il deragliamento ha portato l'Iryo 6168 sui binari della direzione, lì dove pochi istanti dopo è sopraggiunto un altro treno ad alta velocità a lunga percorrenza, l'Alvia 2384 della Renfe, che viaggiava verso sud da Puerta de Atocha a Huelva. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

