Cosa ha attraversato la mente di Brahim Diaz durante quei momenti intensi? Tra il 95.15 e il 113.09, un intervallo di circa 18 minuti ricchi di tensione e confusione. In quel periodo si sono succeduti conflitti, mediazioni, insulti e provocazioni, creando un’atmosfera di grande caos. Un susseguirsi di emozioni e reazioni che testimoniano la pressione e la complessità di quei momenti di gioco.

La palla esce dal campo al 95.15, il rigore viene calciato a 113.09. In quei 18 minuti, il caos. Conflitti, mediazioni, insulti, mani addosso, provocazioni, piccole astuzie. Speranza, entusiasmo, sollievo, indignazione, paura, disperazione, tristezza, rabbia, paura. L’arbitro annulla un gol al Senegal e poco dopo fischia un rigore in favore del Marocco. A quel punto il Senegal vuole uscire dal campo. Dopo un breve colloquio con Walid Regragui, CT avversario, Pape Thiaw fa un gesto eloquente e richiama i suoi giocatori negli spogliatoi. Per la prima volta vediamo succedere davvero, davanti ai nostri, quello che da sempre sentiamo vagheggiare dai tifosi arrabbiati davanti alla tv: «Ritira la squadra». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Cosa è passato per la testa di Brahim Diaz?

Brahim Diaz ha scelto il Marocco “per essere testa di topo invece che coda di leone” e la Spagna si mangia le mani

Brahim Diaz ha deciso di rappresentare il Marocco, lasciando alle spalle le giovanili spagnole. Questa scelta, motivata dalla volontà di essere protagonista, ha attirato l’attenzione dei media, tra cui il quotidiano As, che analizza le implicazioni di questa decisione per il calciatore e per le nazionali coinvolte. Una scelta che riflette le dinamiche delle scelte di carriera nel mondo del calcio internazionale.

Senegal-Marocco 1-0: i senegalesi vincono la Coppa d'Africa in una finale folle. Gol vittoria di Gueye, Brahim Diaz sbaglia un rigore. Cosa è successo

Il Senegal ha conquistato la Coppa d'Africa 2023, vincendo 1-0 contro il Marocco grazie a un gol di Gueye. La partita si è conclusa in modo particolare, con un episodio chiave: Brahim Diaz ha sbagliato un rigore, influenzando l'esito del match. La finale è stata caratterizzata da momenti intensi e decisioni decisive, che hanno determinato il risultato finale e la vittoria dei senegalesi.

