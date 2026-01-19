Cosa cambia per i curdi dopo l' accordo con Damasco | la svolta per il futuro della Siria

L’accordo tra Damasco e le milizie curde delle Forze Democratiche siriane segna un passo importante nel processo di stabilizzazione del paese. Questa intesa potrebbe influenzare significativamente il futuro della Siria e della minoranza curda, che rappresenta circa il 10% della popolazione. La sua attuazione e le implicazioni politiche saranno decisive per il percorso di pace e ricostruzione nel territorio siriano.

L'accordo che ha sancito la fine degli scontri tra l'esercito siriano fedele al governo di Damasco e le milizie separatiste curde Fds è destinato a essere cruciale per il futuro della Siria e per il destino della minoranza curda del Paese, che costituisce circa il 10% della popolazione. L'intesa ha avuto il via libera dell'inviato Usa per il Medio Oriente Tom Barracks, definita “una pietra miliare della nuova Siria”. L'annuncio della fine delle ostilità è stato dato direttamente dal presidente siriano ad interim Ahmed Al Sharaa, che incontrerà oggi il leader curdo di Fds, Mazloum Abdi. Tra i 14 punti dell'intesa il passaggio immediato sotto il controllo di Damasco delle città di Deir e-Zor e Raqqa e un processo di integrazione nell'apparato statale di Hasakah e Kobane, centri a maggioranza curda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

