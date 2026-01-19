Corsa di Miguel 2026 la gara dei record | dalla promozione dello sport ai valori sociali trasmessi

La Corsa di Miguel 2026 si conferma come un appuntamento importante non solo per lo sport, ma anche per i valori sociali che promuove. Quest’anno, lungo i Lungotevere e il Foro Italico, si è aggiunta una particolare attenzione all’ambiente e all’inclusività, arricchendo la tradizionale manifestazione con elementi che sottolineano l’importanza di condividere uno stile di vita sano e solidale. Un evento che unisce sport, comunità e impegno civile.

Roma – C’era qualcosa di diverso nella Corsa di Miguel dei record che ha riempito i Lungotevere e il Foro Italico: alla tradizionale offerta musicale si è unito anche un “arredo” del percorso particolare. A partire da uno striscione colorato che ha sposato la campagna per l’intitolazione dello stadio della Farnesina a Paola Pigni. E in gara c’era anche Chiara, la figlia della grande campionessa scomparsa nel 2021. A Lungotevere c’era anche il coloratissimo “Lo sport è una mappondo’, mentre in via dei Gladiatori ecco che tutti i podisti hanno incrociato i volti e le storie dei grandi campioni dei diritti, del coraggio e del fairplay sportivo: Vera Caslavska, le maratonete iraniane, Tommir Smith e John Carlos, Jesse Owens e Luz Long, Kathy Switzer e Billie Jean King.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

