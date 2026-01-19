Corriere dello Sport | Il messaggio è arrivato chiaro e diretto

Il Corriere dello Sport evidenzia come, attraverso un messaggio chiaro e diretto, si sia sottolineata l’esigenza del Napoli di intervenire sul mercato per rafforzare la squadra e affrontare al meglio le sfide future. Un segnale che indica l’importanza di interventi mirati per mantenere alta la competitività e rispondere alle richieste di una stagione impegnativa.

"> Il messaggio è arrivato chiaro e diretto: il Napoli ha bisogno di intervenire sul mercato. Le parole pronunciate da Stellini, vice di Conte, dopo le gare contro Parma e Sassuolo non sono state un’uscita isolata, ma il pensiero condiviso dell’intero staff tecnico. Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, si tratta di una fotografia fedele di una rosa corta e di alternative che non hanno mai realmente convinto il tecnico salentino. I numeri, del resto, parlano da soli. Il confronto tra i minuti giocati da Lucca e Hojlund è definito dallo stesso Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport come “impietoso”: dall’impegno di Riyadh in poi, Lorenzo ha collezionato appena 24 minuti contro i 707 di Rasmus su 720 disponibili. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Corriere dello Sport – Thiago Silva torna al Porto a 41 anni: il messaggio sui social

Thiago Silva torna al Porto a 41 anni, confermando la sua lunga carriera. Dopo quasi ventidue anni, il difensore brasiliano ha condiviso sui social la sua soddisfazione per questa nuova esperienza. La sua presenza rappresenta un esempio di professionalità e dedizione nel mondo del calcio. Questa transizione segna un importante capitolo nel percorso di un atleta che continua a mantenere un alto livello di prestazioni.

È rigore anche per il Corriere dello Sport: errore chiaro di Doveri che dice “nulla nulla“

Il Corriere dello Sport ha evidenziato un errore chiaro di Doveri nel commentare un calcio di rigore concesso all'Inter, definendolo “nulla nulla”. La decisione ha suscitato la reazione di Antonio Conte, che ha espresso la sua insoddisfazione con gesti e proteste, portando all'espulsione e a una possibile squalifica. La vicenda sottolinea l'importanza di interpretazioni corrette nelle decisioni arbitrali e le conseguenze sul comportamento delle squadre.

Trionfo Senegal in una finale folle: prima abbandona il campo per un rigore dato al Marocco, poi Brahim Diaz sbaglia. Decide Gueye ai supplementari - Pape Gueye è l'eroe di Rabat: il Senegal vince la Coppa d'Africa contro i padroni di casa del Marocco dopo una finale incredibile. corrieredellosport.it