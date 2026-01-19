Il Corriere dello Sport sottolinea come il Napoli abbia espresso chiaramente la necessità di intervenire sul mercato. La squadra riconosce l’importanza di rinforzare la rosa per affrontare al meglio le sfide future. Un messaggio diretto che evidenzia l’intento di migliorare la competitività e prepararsi al meglio per la stagione in corso.

"> Il messaggio è arrivato chiaro e diretto: il Napoli ha bisogno di intervenire sul mercato. Le parole pronunciate da Stellini, vice di Conte, dopo le gare contro Parma e Sassuolo non sono state un’uscita isolata, ma il pensiero condiviso dell’intero staff tecnico. Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, si tratta di una fotografia fedele di una rosa corta e di alternative che non hanno mai realmente convinto il tecnico salentino. I numeri, del resto, parlano da soli. Il confronto tra i minuti giocati da Lucca e Hojlund è definito dallo stesso Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport come “impietoso”: dall’impegno di Riyadh in poi, Lorenzo ha collezionato appena 24 minuti contro i 707 di Rasmus su 720 disponibili.🔗 Leggi su Napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Il messaggio è arrivato chiaro e diretto”Il Corriere dello Sport evidenzia come, attraverso un messaggio chiaro e diretto, si sia sottolineata l’esigenza del Napoli di intervenire sul mercato per rafforzare la squadra e affrontare al meglio le sfide future.

Corriere dello Sport – Thiago Silva torna al Porto a 41 anni: il messaggio sui socialThiago Silva torna al Porto a 41 anni, confermando la sua lunga carriera.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Napoli, due settimane per En-Nesyri e Maldini: la strategia; Victoria De Angelis, le nuove foto mandano in tilt i social; Meglio Spalletti della Juve; Perisic, il ritorno l’Inter accelera e gufa il PSV.

Corriere dello Sport: Il Palermo a Modena con un tabù da sfatareIl Palermo sfida il Modena al Braglia per sfatare il tabù contro le squadre in zona playoff. Inzaghi cerca continuità e un segnale forte per la classifica ... ilovepalermocalcio.com

Corriere dello Sport: Napoli, caccia all’esterno: Abde, Boga e Sancho nella short list di ConteIl mercato scorre veloce e il Napoli riflette sulle prossime mosse. Dopo aver chiuso per Giovane, il club azzurro è pronto a inserire in rosa un altro attaccante esterno: le partenze di Lucca e Lang h ... napolipiu.com

IN CAMPO CONTRO LA JUVENTUS Secondo 'Il Corriere dello Sport', Giovane avrebbe tutte le carte in regola per partire con gli azzurri alla volta di Torino Dopo l'Here We Go di Romano si attende solo l'ufficialità, con il brasiliano che potrebbe figurare in - facebook.com facebook

Frank Anguissa sakatligini atlatti. (Corriere dello Sport) x.com