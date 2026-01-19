corre la crescita globale ed europea quella italiana si ferma

La crescita economica globale continua, sebbene a un ritmo moderato, mentre quella italiana mostra segnali di rallentamento, anche rispetto all’Eurozona. Roma attraversa una fase di stabilizzazione, in un contesto segnato dalle incertezze legate a possibili dazi, come nel caso dell’affaire Groenlandia, che potrebbero influire negativamente sul Prodotto Interno Lordo del paese.

La crescita globale resiste, quella italiana no. Roma rallenta, anche rispetto all’Eurozona. Mentre il rischio di dazi, minacciati da Donald Trump nell’affaire Groenlandia, può mettere a repentaglio l’aumento del Pil. Il Fondo monetario internazionale traccia lo scenario per i prossimi due anni e taglia le stime di crescita per il 2026 dell’Italia allo 0,7% (un decimo di punto in meno rispetto alle precedenti previsioni). Stesso decimo di punto che dovrebbe essere recuperato nel 2027, fermandosi però sempre al +0,7%. La crescita globale invece viene rivista in lieve rialzo al 3,3% quest’anno e poi al 3,2% il prossimo, trainata dagli investimenti tecnologici e dall’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

