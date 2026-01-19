Andreas Cornelius, ex attaccante di Atalanta e Parma ora al Copenaghen, ha commentato le differenze tra il calcio italiano e quello danese. In conferenza stampa prima della sfida di Champions contro il Napoli, ha sottolineato come in Italia si pratichi un gioco più aggressivo nel recupero palla, mentre in Danimarca si adottano approcci diversi. Cornelius ha anche condiviso il suo stato di forma e la speranza di contribuire alla squadra.

L’attaccante del Copenhagen, Andreas Cornelius, che ha giocato in Serie A con Atalanta e Parma (in totale 16 gol in 78 partite), ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions contro il Napoli Come ti senti? «Bene, e spero che si veda in campo». Il tuo rapporto con il calcio italiano? «Lo seguo ancora, ho imparato tantissimo sia come uomo che come calciatore e credo che avrà sempre un’importanza speciale per me. Sarà bello ritrovarli domani». Sull’importanza della partita. « Affrontare il Napoli non è un derby, ma è una partita molto importante: so bene cosa ci aspetta». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Cornelius, ex di Atalanta e Parma, oggi al Copenaghen: «in Italia si è molto aggressivi nel recupero palla, in Danimarca è diverso»

