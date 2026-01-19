Corini frena a Vercelli Union niente cinquina E il Vicenza vola a +13

L’Union Brescia interrompe la serie di quattro vittorie consecutive sotto la guida di Corini, chiudendo con un pareggio senza reti contro la Pro Vercelli. La sfida si conclude con un risultato che mantiene invariato il distacco tra le squadre, mentre il Vicenza consolida la propria posizione in classifica, aumentando il vantaggio a +13 punti.

L’Union Brescia si ferma a quattro vittorie di fila dall’arrivo di Corini e chiude sullo 0-0 la sfida con la Pro Vercelli. Il combattuto pari al Silvio Piola fa scivolare in terza posizione i biancazzurri, superati dal Lecco e tornati a -13 dal Vicenza. Non è bastato un recupero extralarge (13’) per consentire agli ospiti, in inferiorità numerica dal 33’ della ripresa (doppio giallo a Sorensen) di trovare il guizzo vincente. Confronto aperto e combattuto: nonostante la prova volitiva delle bianche casacche, le migliori occasioni sono bresciane, soprattutto con Cazzadori, ma la rete di Livieri (ex FeralpiSalò) resta inviolata sino al termine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Union Brescia ha annunciato ufficialmente il ritorno di Eugenio Corini come nuovo allenatore, segnando un deciso cambio di rotta per la squadra. La scelta mira a rinvigorire il club e a risvegliare l’entusiasmo dei tifosi, puntando su un tecnico di grande esperienza e carisma per affrontare le sfide della stagione.

