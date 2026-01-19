A Mirandola, vicino a Modena, una coppia è stata aggredita da quattro uomini dopo un confronto sui metodi educativi. L'incidente, avvenuto in un locale, ha portato alla denuncia dei responsabili per lesioni personali. L'episodio evidenzia come divergenze di opinione possano degenerare in situazioni di conflitto e violenza.

Cos'è successo in un bar di Mirandola La lite e l'aggressione: dalle parole ai fatti Le indagini e l'identificazione dei responsabili Le conseguenze Cos'è successo in un bar di Mirandola La vicenda ha avuto luogo nel mese di novembre, quando quattro persone – tre di nazionalità argentina e una italiana – sono state protagoniste di una violenta aggressione ai danni di una coppia in un bar di Mirandola, in provincia di Modena. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la scintilla sarebbe scattata da un diverbio sorto per il comportamento di un bambino di due anni, figlio della coppia, che stava disturbando gli altri clienti del locale.

© Virgilio.it - Coppia aggredita da quattro uomini a Mirandola vicino Modena, discutevano sui metodi educativi

